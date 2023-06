Stiri pe aceeasi tema

- Presupusul criminal al fetiței de 12 ani a fost prins, dupa ce atat poliția din Romania, cat și cea din Olanda au depus eforturi uriașe. Tatal Anamariei, fetița care a fost gasita moarta in lada unei canapele, a facut primele declarații, dupa aflarea veștii ca Marcel Șerbuc se afla pe mana poliției.

- Foto | Prima imagine cu barbatul capturat in Olanda, principalul suspect in cazul uciderii fetiței de 12 ani din BucureștiSTIRIPESURSE.RO va prezinta in exclusivitate prima imagine cu barbatul suspectat ca a ucis o fetișa de 12 ani in București și i-a ascuns cadavrul in canapea. CITESTE SI Mircea…

- Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat sambata ca, in cadrul unei operatiuni a rețelei europene ENFAST, a fost depistat in Tarile de Jos un barbat de 37 de ani, urmarit la nivel international pentru omor.

- Cazul morții fetiței de 12 ani merge mai departe cu noi informații. Dupa ce a fost dat in urmarire internaționala, barbatul suspectat ca ar fi omorat-o pe Anamaria a fost prins! Marcel Șerbuc a ajuns pe mana polițiștilor din Olanda și urmeaza sa fie extradat. Potrivit informațiilor, barbatul și-ar fi…

- Apar noi amanunte in cazul fetei,, de 12 ani ucise și gasita in lada unei canapele intr-un apartament din Sectorul 4 al Capitalei. Barbatul suspectat de uciderea fetite i-a spus propriei mame ca a facut ”un lucru foarte grav”. Cand și-a sunat mama el a recunoscut ca a omorat-o pe fiica concubinei sale.…

- Principalul suspect in uciderea fetei de 12 ani, al carui cadavru a fost ascuns in lada patului intr-un apartament din cartierul Berceni, este considerat deosebit de periculos. Ilie Marcel Șerbuc apare in galeria celor mai cautați infractori romani, pe pagina Poliției Romane.

- Apar noi detalii in cazul morții misterioase a copilei de 12 ani. In timp ce mama fetiței se afla in Spania și a scapat de arest, dupa ce polițiștii au spus ca nu exista probe suficiente, Marcel este cautat in toata Europa, fiind considerat principalul suspect.

- Un barbat din satul Sf. Ilie, comuna Șcheia, este cautat ca principal suspect in cazul fetei in varsta de 12 ani ucise și ascunse in lada unui pat, intr-un apartament din Sectorul 4 din București, caz care ține capul de știre al tuturor televiziunilor naționale in aceste zile.Marcel Ilie Șerbiuc ...