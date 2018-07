Stiri pe aceeasi tema

- Surpriza la Arad, unde o vaca s-a plimbat astazi vreo jumatate de ora prin centrul orasului. A incurcat putin circulatia pe strazi, dupa care a trecut si pe trotuare. Anuntati de localnici, angajatii primariei au priponit-o de un copac intr-un parc si chiar cand se gandeau unde sa o duca, au aparut…

- Atunci cand boala strica anturajul...sau cum putem sa ne facem ca nu vedem mesajul. Era o zi ca oricare alta, primesc telefon, o copila de doar 6 ani are nevoie de sange. In capul prietenei mele este nevoie ca mesajul sa il postez eu, deoarece am vizibilitate…

- „Suntem la trei ani de existenta, scorul nostru se dubleaza, ati vazut sondajele – 12-13% este un scor bun astazi, dar insuficient pentru 2020. Voi, viitorul politicii romanesti, viitorul ALDE, trebuie sa luptati alaturi de noi ca scorul in 2020 sa fie ca ALDE sa fie al doilea partid puternic din Romania.…

- Reparațiile incepute in urma cu o luna, la drumurile naționale de pe raza județului Brașov au trecut de jumatate. Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, pana luni, pe arterele nationale au fost aplicate plombe cu o suprafata de peste 24.000 metri patrati, dintr-un…

- Exasperati de faptul ca stau de cateva zile cu gunoaiele neridicate de noul operator de salubritate, aradenii se organizeaza pe Facebook. A fost creat un eveniment pentru 26 aprilie, la ora 19, pe Facebook: „Caram gunoiul la gunoaie. Pardon! La primarie!”. Initiatorii isi explica demersul: „Primaria…

- Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, o parcare intreaga a fost furata in cursul zilei de miercuri. Astfel, din spatiul de refugiu aflat pe DN 76, intre localitatile Brad si Grosi, din judetul Hunedoara, au disparut bancile, masa, cosurile de gunoi si…

- Parcarea de pe un drum national a ramas doar cu asfaltul dupa ce hoții au furat tot ce se putea: bancile, masa, cosurile de gunoi, precum si alte elemente din fier forjat. Toate au fost furate dintr-o parcare aflata pe DN 76, in judetul Hunedoara. Potrivit reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri…