Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 30 de ani a cazut ieri cu parapanta in zona localitații Ciurila din județul Cluj. Din fericirire acesta este in stare excelenta și nu s-a ales cu niciun os rupt. Tanarul a relatat pentru Știri de Cluj cum s-a produs accidentul și cat de norocos a fost. „La spital s-a constatat…

- Accident cu parapanta in zona Ciurila. Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru a salva un barbat cazut in zona dealurilor Agriș-Ciurila. La fața locului s-a deplasat și un echipaj SMURD. Barbatul este conștient și cooperant dar a suferit mai multe traumatisme. „Pompierii din cadrul Garzii de…

- Un barbat a fost transportat la spital, sambata dupa-amiaza, dupa ce a cazut cu parapanta in zona localitații Ciurila din județul Cluj, anunța ISU. „Pompierii din cadrul Garzii de intervenție Baișoara au fost solicitați in urma cu puține momente sa se deplaseze in apropiere de localitatea Ciurila,…

- Dupa ce un scuter aproape ca a fost inghițit de un crater aparut in asfalt, pe o strada din Cluj- Napoca, un șofer oprit la o cafenea a vazut cum mașina i s-a scufundat intr-o groapa aparuta brusc, la Galați. O strada din Galați a inceput sa se surpe. O mașina parcata in fața unei […] The post FOTO.…

- Dupa ce in urma cu aproximativ o luna o femeie și-a scapat telefonul in lacul Chios, al doilea clujean și-a pierdut telefonul, de data asta, in lacul Chios din Parcul Central din Cluj-Napoca. In cazul primei situații, femeia a fost ajutata de un scafandru care a vazut știrea pe Știri de Cluj. ”Tot respectul…

- Sistemul de Telecomunicatii Speciale (STS) a intervenit, luni seara, la o defectiune aparuta la un echipament ce deserveste o retea interna de telefonie interurbana utilizata pentru cooperare intre institutiile publice din Bucuresti. A fost afectata si interfata IGSU care permite transmiterea mesajelor…

- O femeie a cazut, sambata, 13 aprilie, de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Barlad, judetul Vaslui. Victima a fost gasita de echipajul medical cu multiple leziuni, insa constienta. Femeia nu le-a putut spune medicilor ce anume s-a intamplat.