- Varsta femeilor care pot sa acceseze programul de fertilizare in vitro a fost extinsa pana la 45 de ani, iar suma prevazuta, de aproape 3.000 de euro, este acoperitoare pentru intreaga procedura, a anuntat, miercuri, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. „Din pacate,…

- Guvernul aproba miercuri un program de sprijin pentru femeile care doresc sa apeleze la un tratament in vitro pentru a putea avea copii. Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, a precizat ca acest program consta in oferirea unui sprijin financiar de 15.000 lei pentru…

- Programele din domeniul asistentei sociale au primit 7,3 miliarde lei in plus la rectificarea bugetara, alocarea suplimentara fiind necesara pentru finantarea pana la sfarsitul anului a prestatiilor sociale, a anuntat ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea. “Romanii in…

- Romania ar putea inchide toate orfelinatele in urmatoarele luni, in urma unei decizii a guvernului de a inchide ultimele centre de plasament din tara. In prezent, Romania are 47.000 de copii lasati in grija statului, insa liderii politici doresc ca minorii institutionalizati sa fie gazduiti in „case…

- Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, Gabriela Firea, a avut o intalnire cu reprezentantii tinerilor din Romania, in cadrul careia a discutat despre majorarea locurilor din tabere, mai ales ca se apropie si vacata studentilor, si a anuntat ca va propune revenirea gratuitatilor la transportul…