Stiri pe aceeasi tema

- Radu, primul pompier recuperat in strainatate dupa exploziile de la Crevedia, este bine si revine in Romania in cursul noptii de marti spre miercuri, a anunțat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Pompierul s-a intalnit marți cu ambasadorul Romaniei in Austria, caruia i-a transmis ca doreste sa se…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne Raed Arafat a declarat, duminica, intr o conferinta de presa, ca nu au fost pompieri morti in urma exploziilor de la Crevedia. De asemenea a precizat ca nu exista interesul de a musamaliza, conform Agerpres.roNu avem ce musamaliza, credeti ma. Nici…

- Marcel Ciolacu va face o vizita importanta la doi dintre pacientii care au fost raniți in exploziile puternice de la stația GPL din Crevedia, care funcționa ilegal de mai mult timp. Cei doi pacienți au fost transferați in strainatate. Premierul Romaniei merge astazi și maine la victimele care sunt internate…

- Exploziile de la stația GPL din Crevedia au ucis doua persoane și au ranit ale zeci, dintre care majoritatea pompieri și polițiști care interveneau pentru stingerea incendiului care a... The post 12 pacienți raniți in exploziile de la Crevedia au fost transferați in spitale din strainatate, jumatate…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat ca alti opt pacienti care au fost raniti in exploziile produse la statia GPL din Crevedia vor fi transferati la spitale din strainatate, respectiv la unitati medicale din Austria, Germania si Norvegia. „Urmeaza ca in cursul zilei si la noapte sa fie transferati…

- Tatal patronului firmei unde a avut loc explozia de la Crevedia a venit cu o declarație neobișnuita privind consecințele deflagrației, considerand despre pompierii angajați in stingerea incendiului ca e „treaba lor”, in ceea ce privește ranile suferite.

- Primii doi pacienti raniti in urma exploziilor de la o statie GPL din Crevedia au fost transferati, in noaptea de sambata spre duminica, la o unitate medicala din Bruxelles, fiind vorba despre doi pompieri. Alte doua persoane au fost duse cu o aeronava a Ministerului Apararii la Milano, in Italia. Autoritațile…

- Inca șapte raniți grav in exploziile de la Crevedia sunt transferați in strainatate. Este vestea orei, dupa ce alți patru raniți au plecat spre alte țari. Autoritațile au decis ca prioritate la transfer au doar cei care au șanse de supraviețuire. Marea majoritate a raniților grav sunt pompieri, iar…