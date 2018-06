A fost eliberat un jurnalist condamnat la închisoare pe viaţă Mehmet Altan, 65 de ani, prezentator al unei emisiuni politice de televiziune, a parasit inchisoarea Silivri, de langa Istanbul, dupa o decizie a unui tribunal ce a ordonat miercuri eliberarea sa conditionata. Sentinta si condamnarea la inchisoare pe viata nu au fost anulate, jurnalistul avand in continuare interdictia de a parasi tara si obligatia de a se prezenta regulat in fata autoritatilor. "Am fost eliberat dupa 21 de luni, cand n-ar fi trebuit sa fiu vreodata incarcerat", a declarat jurnalistul, in fata penitenciarului, conform P24. "Libertatea mea sa aduca speranta pe calea legii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

