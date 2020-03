A fost eliberat din functie inspectorul general adjunct antifrauda din Directia Regionala Antifrauda Fiscala 2 Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 209, din 14 martie anul acesta, a fost publicat Decretul 194, privind numirea Guvernului Romaniei, in urmatoarea componenta:prim ministru Ludovic Orban;viceprim ministru Raluca Turcan; ministrul Finantelor Publice Vasile Florin Citu;ministrul Afacerilor…

- Aseara a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 140, Decizia numarul 136 prin care fostul sef ANAF, constanteanul Sebastian Bodu, a fost numit consilier de stat in cadrul Cancelariei primului ministru.Bodu a indeplinit functia de Presedinte al Agentiei Nationale de Administrare…

- Sebastian Bodu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, printr-o decizie a premierului interimar Ludovic Orban publicata, luni, in Monitorul Oficial.Sebastian Bodu, fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala intre anii 2005 - 2007, va avea atributii…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 98 au fost publicate trei decizii semnate de premierul Ludovic Orban.Astfel, prin decizia cu numarul 113, Marioara Artemis Gatej a fost numita in functia de comisar general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, iar prin decizia…

- Fiscul, reformat din temelii. Peste 2.000 de posturi vor fi desființate, iar Guvernul pregatește informatizarea rapida Guvernul se pregatește sa emita o ordonanța de urgența, precum și o Hotarare de Guvern pentru reorganizarea Agenției Naționale de Administrare Fiscala. Informația a fost confirmată,…

- Președinte al Agenției Naționale pentru Formare Profesionala Inițiala in Sistem Dual din Romania, Gabriel Bratu a fost demis luni din funcție de catre premierul Ludovic Orban. In Monitorul Oficial de luni 20 ianuarie a fost publicata decizia privind „eliberarea domnului Ion Gabriel Bratu din funcția…

- Raul Cristian Petrescu a demonstrat, pana acum, ca este un profesionist cu o cariera impecabila și revine in echipa Direcției Regionale Antifrauda Fiscala București-Direcția generala antifrauda fiscala din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala. El a fost numit, astazi, de premierul Ludovic…

- Informații de ultima ora! Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, a anunțat, joi, schimbari la structura Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF).Citește și: Ludovic Orban arunca bomba: 'Suntem tara care avem cea mai mare evaziune pe TVA' „In urmatoarele zile, voi prezenta o structura…