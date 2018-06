Stiri pe aceeasi tema

- Diagnosticata cu cancer mamar in stadiu avansat, o femeie pentru care chimioterapia devenise ineficienta, s-a vindecat cu ajutorul unui tratament experimental. Imunoterapia, tratament care stimuleaza apararea imunitara și care si-a dovedit deja eficienta in cazul unor pacienti diagnosticati cu cancer…

- Participarea la o emsiune TV in Carolina de Nord e posibil sa- fi salvat viata unei femei. Nicole McGuinness a aflat ca are cancer la tiroida dupa ce un medic din New York cu ochi de vultur a sesizat, in timp ce se uita la televizor, o umflatura pe gatul ei. Doctorul a vazut emisiunea la cateva luni…

- Una dintre cele mai indragite actrițe de telenovele a primit un diagnostic crunt. Dupa ce Edith Gonzalez a fost diagnosticata cu cancer, acum Adela Noriega, cunoscuta pentru rolul interpretat in ”Amor Real”, in care a jucat alaturi de Fernando Colunga, a primit același diagnostic.

- Janet, o femeie de 42 de ani, a remarcat ca are o umflatura intr-o parte a nasului in timp ce se uita in oglinda. Femeia s-a gandit imediat ca este vorba despre un coș mai mare. Doua zile mai tarziu, aceasta umflatura a devenit din ce in ce mai ciudata, iar așa-zisul „coș” a explodat, […] The post „Acest…

- Indragita prezentatoare Bianca Sarbu a trecut prin momente extrem de dificile, dupa ce medicii au diagnosticat-o cu cancer de trei ori. Iar viața i-a mai dat o incercare: soțul ei a murit pe scena, chiar sub ochii ei! Acum a invins totul și incearca sa-și refaca viața alaturi de un barbat cu 11 ani…

- "Cei care ma cunosc știu foarte bine ca ies rar și bine in fața la acțiuni umanitare. Și ca, de o buna bucata de vreme, ma abțin. Dar acum va prezint excepția care confirma regula. Pe scurt, pe 15 mai e ziua mea. Pe care vreau sa o fac cadou. Lui Sebastian, care are 11 ani, cancer, vrea intai…

- Surpriza zgomotoasa pentru Rodiana Fumu, o fata din Iasi, diagnosticata cu o forma agresiva de cancer. 40 de motociclisti au vizitat-o azi. Rodiana s-a intors de la una dintre etapele tratamentului pe care il face la Viena,

- Doctorii i-au extirpat un san, iubitul, in care avea incredere oara, i-a amputat sufletul. Diagnosticata cu cancer la san, Camelia Stanojevic a simțit ca trece prin iad! Boala a mutilat-o, insa lovitura cea mai puternica a primit-o de la barbatul pentru care ea a facut totul, atunci cand acesta a disparut…