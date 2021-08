Stiri pe aceeasi tema

- India inregistreaza primul caz de deces din cauza gripei aviare. Este vorba despre un copil de 11 ani. Gripa aviara afecteaza in mod normal pasarile, iar transmiterea la om este extrem de rara. Oamenii de...

- Specialiștii climatologi cred ca schimbarile climatice vor face ca vremea sa devina și mai extrema, iar oamenii inrautațesc situația. The Guardian a publicat un material in care incearca sa raspunda catorva intrebari legate de fenomenele meteo din ce in ce mai extreme și schimbarile climatice. In unele…

- Festivalul de Film de la Cannes a fost intrerupt joi la amiaza din cauza unei alerte cu bombe, dupa ce un colet suspect a fost observat langa una dintre intrari. Forțele de ordine au intervenit de urgența, zona fiind aglomerata. Programul festivalului a fost dat peste cap dupa ce a fost declanșata alerta…

- Norvegia a amanat luni pentru "sfarsitul lui iulie, inceputul lui august", cel mai devreme, ridicarea cvasitotala a restrictiilor sanitare pentru a se proteja impotriva unui eventual al patrulea val al pandemiei de COVID-19 din cauza variantei Delta, relateaza AFP. "Evolutia ramane pozitiva", a declarat…

- La o zi dupa ce Lytton, orașul din British Columbia a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, locuitorii au fost evacuați din cauza incendiilor. Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, din cauza unui incendiu de vegetație. „Toți locuitorii sint sfatuiți…

- Cel putin 486 de persoane au murit in ultimele 5 zile din cauza valului de canicula record inregistrat in regiunea canadiana British Columbia, numarul deceselor fiind de aproape trei ori peste cel obisnuit.

- Un britanic in varsta de 72 de ani a fost diagnosticat cu COVID-19 timp de peste 10 luni, caz considerat de specialisti cea mai indelungata infectie persistenta cu noul coronavirus, relateaza DPA/PA Media joi. Oamenii de stiinta au descris modul in care barbatul - un fost instructor auto din…