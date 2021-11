Stiri pe aceeasi tema

- O noua varianta a virusului SARS-CoV-2, cu un numar ridicat de mutatii care ar putea afecta eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19, a fost detectata in Africa de Sud, au anuntat joi oameni de stiinta.

- O noua forma a virusului SARS CoV 2 a fost detectata in Africa de Sud. In acest moment, specialistii nu sunt siguri de eficacitatea vaccinurilor anti COVID 19 impotriva acestei forme de virus.O noua varianta a virusului SARS CoV 2, cu un numar ridicat de mutatii care ar putea afecta eficacitatea vaccinurilor…

- O noua varianta a virusului SARS-CoV-2, cu un numar ridicat de mutatii care ar putea afecta eficacitatea vaccinurilor existente pe piata impotriva COVID-19, a fost detectata in Africa de Sud, au anuntat joi oameni de stiinta.

- Un soldat, membru al contingentului desfașurat de Polonia la granița cu Belarus pentru a reține migranții care doresc sa ajunga în Europa, a murit în urma unui „accident nefericit”, a anunțat sâmbata armata poloneza, relateaza Reuters și AFP.Un soldat polonez în…

- O noua tulpina Covid atrage atenția oamenilor de știința. Varianta C.1.2 a fost depistata in Africa de Sud și primele concluzii arata ca prezinta mutații similare cu cele observate in variantele de interes, cum ar fi Delta.

- Oamenii de stiinta din Africa de Sud au detectat o noua varianta de coronavirus cu mutatii multiple, dar inca nu au clarificat daca este mai contagioasa ori are capacitatea de a depasi imunitatea oferita de vaccinuri ori de o infectare anterioara, conform Reuters si Al Jazeera.

- Noua varianta, cunoscuta sub numele de C.1.2, a fost detectata pentru prima data in luna mai și s-a raspandit acum in majoritatea provinciilor sud-africane și in alte șapte țari din Africa, Europa, Asia și Oceania, potrivit unor cercetari facute in Africa de Sud, relateaza Reuters.Oamenii de știința…

- Oamenii de știința din Africa de Sud au detectat o noua varianta a coronavirusului cu multiple mutații. Inca nu se știe daca este mai contagioasa sau capabila sa anuleze imunitatea oferita de vaccin sau de infecțiile anterioare, transmite Reuters. Noua varianta, denumita C.1.2, detectata pentru…