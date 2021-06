Stiri pe aceeasi tema

- Procurori DIICOT si ofiteri DGA fac 150 de perchezitii miercuri dimineata, actiunea vizand destructurarea unor grupari infractionale protejate de politisti. Timis si Mehedinsi sunt printre judetele in care au loc perchezitii, in Mehedinti avand loc si la seful Politiei de Frontiera, Sorin Coman, potrivit…

- Meteo 24 iunie. Cod rosu de canicula Potrivit ANM, Codul rosu este valabil joi si vineri in judetele Caras-Severin, Timis, Arad, Bihor, Satu Mare, Salaj si Maramures. In aceste zone se vor inregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale perioadei. Acestea vor fi cuprinse…

- Autoritațile au confirmat vineri 103 cazuri noi de infectare cu coronavirus in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 30.239 de teste. Tot in ultimele 24 de ore au fost confirmate 20 de decese de COVID. Alte 130 de decese din perioada noiembrie 2020-aprilie 2021 au fost confirmate abia acum. La ATI,…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 565 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19). Au fost raportate 38 de decese iar 777 de persoane sunt internate la ATI. Pana astazi, 29.523 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS…

- Zece persoane au fost retinute pentru 24 ore, fiind acuzate de trafic de droguri de risc si mare risc, detinere de droguri de risc si mare risc, in vederea consumului propriu si punerea la dispozitie a unui imobil pentru consumul ilicit de droguri, in urma unei actiuni a procurorilor DIICOT si politistilor…