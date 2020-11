A fost destructurată o grupare autohtonă sofisticată de criminalitate informatică Bitdefender a anunțat ca, în urma colaborarii cu Poliția Româna, DIICOT, FBI, cu sprijin din partea Europol și Eurojust, a fost anihilata o grupare de criminalitate informatica din România, specializata în crearea, dezvoltarea și comercializarea unor amenințari informatice capabile sa eludeze soluțiile de securitate instalate pe dispozitivele infectate, denumite crypter.



