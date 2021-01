A fost desemnat reprezentantul Romaniei in Grupul de coordonare a exporturilor de arme de foc. Este comisar-sef in IGPR

Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 50 din 15 ianuarie 2021 au fost publicate patru decizii de numirea unor secretari de stat. Conform actelor normative mentionate unul este la ministerul Justitiei si trei la ministerul Finantelor. Iata despre ce decizii este vorba: Decizia numarul 53…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 12 din 6 ianuarie 2021 a fost publicata Decizia nr. 20 2021 pentru modificarea Deciziei prim ministrului nr. 281 2020 privind constituirea Comitetului de coordonare strategica pentru implementarea Proiectului Unitatile 3 si 4 CNE Cernavoda.In acest sens…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1326 din 31 decembrie a fost publicata Hotararea nr. 1133 2020 privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou admisi pe piata fortei de munca in anul 2021. Astfel, conform actului normativ la care facem referire, pentru anul 2021 se stabileste…

- Autoritațile romane sunt gata sa ofere sprijin pentru Croația, recent afectata de un puternic cutremur ce a avut loc langa capitala Zagreb. „In data de 29 decembrie 2020, in urma luarii la cunostinta a nefericitului eveniment produs in Croatia, tara afectata astazi de un cutremur cu magnitudinea de…

- Statul roman este pregatit sa acorde sprijin autoritatilor din Croatia, tara afectata astazi de un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade pe scara Richter. Anunțul a fost facut de Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) intr-o postare pe Facebook. „In data de 29 decembrie 2020, in urma luarii…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1190 a fost publicat Decretul nr 1047 7 decembrie privind desemnarea generalului Nicole Ciuca in calitatea de prim ministru interimar. Actul normativ este semnat de presedintele Romaniei Klaus Werner Iohannis. Despre Nicolae Ciuca Militar de cariera,…

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 1150 din 27 noiembrie au fost publicate mai multe decrete semnate de presedintele Romaniei Klaus Iohannis. Printre acestea se afla si cel cu numarul 986 privind acordarea gradului de contraamiral de flotila ndash; cu o stea comandorului Cornel Eugen…

- In cadrul celor 154 de controale efectuate pe parcursul zilei de ieri, 29.10.2020, au fost aplicate 116 sanctiuni contraventionale cu o valoare cumulata de 41.650 lei. 638 persoane se afla in carantina la domiciliu.Astazi, 30.10.2020, in cadrul sedintei zilnice a Grupului de Coordonare al Comitetului…