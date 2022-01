A fost desemnat constructorul unui nou cămin pentru studenții UVT. Va fi cel mai mare din țară Construcția celui mai mare camin studențesc din țara, o investiție a Companiei Naționale de Investiții (CNI) destinata studenților Universitații de Vest din Timișoara, ca parte a campusului UVT, demareaza la inceputul acestui an. Caminul se va ridica in zona Modern, pe str. Renașterii nr. 24B. Valoarea investiției este de 138 milioane lei (plus TVA), din […] Articolul A fost desemnat constructorul unui nou camin pentru studenții UVT. Va fi cel mai mare din țara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

