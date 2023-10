Stiri pe aceeasi tema

- O noua informare transmisa de catre Distribuție Oltenia, privind programul lucrarilor pentru prevenire și corectare avarii in Pitești Serviciul de furnizare și distribuire a energiei electrice nu este in subordinea municipalitații, aceasta este o modalitate de a informa publicul piteștean asupra intreruperilor…

- CNAIR a facut azi un pas pentru construcția autostrazii Sibiu – Fagaraș, parte a A13, și a desemnat caștigatorul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1, Boița- Avrig- Marșa (DJ105G) in lungime de 14,25 km. Constructorul turc (Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret A.S) are la dispoziție 12 luni…

- Pe 20 septembrie se implinesc 49 de ani de la inaugurarea Transfagarașanului. Considerat de catre Jeremy Clarkson, fost realizator al emisiunii Top Gear, drept „cel mai frumos drum din lume“, Transfagarașanul se remarca prin serpentinele sale și prin peisajul superb. Drumul face legatura intre cele…

- O veste buna pentru școlile din Bascov! A fost semnat CONTRACTUL DE FINANȚARE NR 2252 DOT /2023 privind finanțarea proiectului prin PNRR cu titlul “DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE a UNITAȚILOR DE INVAȚAMANT DIN COMUNA BASCOV”. Valoarea totala a Contractului de Finanțare…

- Hotarare de Guvern pentru reabilitarea DN 73 Campulung – Brașov! Pentru #PSD Argeș, infrastructura rutiera reprezinta una dintre principalele prioritați. Iar rezultatele se vad! Astazi a fost adoptata Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții…

- Firma este controlata de Dinu Adrian Pentru 2022, compania a raportat o cifra de afaceri de 1.376.575 lei si profit de 106.708 lei la un numar mediu de 3 angajati Comparativ cu anul anterior, compania a inregistrat o scadere a cifrei de afaceri cu 2.64 , potrivit www.termene.ro Holiday D 39;Sign Consult…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Argeș, Marius Nicolaescu, a mers astazi pe doua din șantierele unde, la aceasta ora, se executa lucrari de reparații și modernizare a drumurilor județene, DJ 731 Piscani – Domnești – Nucșoara și DJ 731D Coșești – Jupanești. Aici s-a intalnit cu primarii localitaților…