- ​Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a desemnat Asocierea TPF Inginerie S.R.L. – S.C. I.S.C.P.F. S.A. – S.C. BAICONS IMPEX S.R.L. câstigatoare a procedurii de licitatie publica pentru elaborarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic pentru modernizarea liniei CF Coșlariu…

- COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Solicitant, a elaborat și depus, in data de 25.08.2021, Cererea de Finanțare pentru proiectul “Elaborare Studiu de Prefezabilitate si Studiu de Fezabilitate pentru Varianta ocolitoare Iasi Est” in vederea obtinerii de…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a atribuit doua contracte in urma unei licitatii publice pentru modernizarea centralelor termice in Portul Constanta.Contractele au fost atribuite pe 27 iulie, iar rezultatul final a fost publicat pe www.licitatiapublica.ro pe 29 iulie.Tipul…

- Comisia Europeana a revizuit din nou in creștere prognoza privind evoluția economiei romanești in acest an. Potrivit noilor estimari, economia Romaniei va crește cu 7,4% in 2021 și mai lent, cu 4,9%, anul viitor. In primavara, Comisia estima un avans de doar 5,1% pentru 2021, deși prognoza fusese deja…

- Primaria Cugir a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, o licitație pentru servicii de proiectare tehnica și execuție lucrari de construcții de drumuri, in cadrul proiectului „Revitalizarea si imbunatatirea calitatii vietii din zona urbana arondata școlii Singidava”. Valoarea totala…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA a publicat in aceasta dimineața anunțul de licitație pentru modernizarea caii ferate intre Timișoara și Caransebeș, in valoare de 645 milioane de euro. Conform ministrului Transporturilor, Catalin Drula, „la finalizarea lucrarilor, timpul de parcurs dintre Caransebeș…

