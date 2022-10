Autoritațile au descoperit un „focar primar potențial” in cazul epidemiei de pesta porcina care a dus la sacrificarea a 40.000 de suine aflate la ferma Smithfield de la Parța. „Un nou focar de pesta porcina a fost declarat la Parța, la o exploatație particulara. Aproximativ 30 de porci au fost ingropați in camp, la doar […] Articolul A fost descoperita posibila sursa a pestei porcine care a dus la sacrificarea a 40.000 de animale in Timiș. A fost deschis dosar penal a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .