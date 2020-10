Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de știința a descoperit o placa tectonica veche care facea parte din scoarța de sub nordul Canadei. Oamenii de știința au reconstituit o placa tectonica de mult pierduta, care ar fi putut da naștere unui arc de vulcani in Oceanul Pacific in urma cu 60 de milioane de ani.

- Oamenii de stiinta au reconstituit destinul unei placi tectonice ce s-a scufundat in urma cu foarte mult timp in oceanul de magma de sub scoarta terestra si a dat nastere unui lant vulcanic in Oceanul Pacific in urma cu peste 60 de milioane de ani, transmite joi Live Science care citeaza un studiu…

- Impactul asteroidului care a dus la dispariția dinozaurilor și a trei sferturi din toate formele de viața de pe Pamânt în urma cu 66 de milioane de ani este cunoscut de majoritatea oamenilor. Dar aceasta a fost doar una din cele cinci extincții în masa ale planetei de la apariția vieții…

- Oamenii de știința au finalizat cea mai ampla misiune de cautare a civilizațiilor extraterestre, scanand aproximativ 10,3 milioane de stele cu ajutorul unui radiotelescop din Australia, dar nu au gasit nimic - cel puțin nu inca, scrie Reuters.

- Vești proaste inainte de inceperea școlii. Medicul Andreea Moldovan vine cu informații noi, potrivit unui studiu american realizat pe copii. Din pacate, se pare ca odata cu declanșarea gripei sezoniere, probabilitatea de a deosebi simptomele cauzate de aceasta și de COVID-19 este destul de mica sau…

- O modalitate de a face prognoze mai precise ale incalzirii globale in secolele urmatoare este sa aruncam o privire asupra schimbarilor climatice in trecutul geologic. Intr-un studiu publicat in Nature Communications, un grup internațional de experți universitari din Germania, SUA și Marea Britanie au…

- Descoperire absolut incredibila a oamenilor de știința. O echipa de cercetatorii canadieni a identificat ceea ce ei numesc, primul cancer cunoscut la un dinozaur. Concluzia nu numai ca aduce noi date despre viata uriaselor animale, dar face lumina si in privinta istoriei uneia dintre cele mai temute…