- Turcia, Rusia, Ucraina și ONU, prin reprezentanții lor, vor incerca din nou miercuri, la Istanbul, deblocarea exporturilor de cereale din Marea Neagra, dupa ce invazia rusa a blocat porturile ucrainene. Delegații ruse și ucrainene și reprezentanți ai ONU se vor intalni miercuri in Turcia pentru a discuta…

- Poate v-ați intrebat: Care este cel mai placut oraș din lume? Potrivit saptamanalului englez „The Economist”, sceptrul aparține Vienei, capitala Austriei. Viena s-a aflat deja in fruntea clasamentului in 2018 și 2019 și anul acesta, pentru a treia oara, caștiga podiumul acestui indice mondial elaborat…

- Guvernul Marii Britanii a impus Rusiei o noua runda de sanctiuni comerciale, prin care interzice exportul unei game de marfuri catre Moscova, relateaza CNN. Guvernul britanic a anuntat interdictii privind exportul de ”marfuri si tehnologie de represiune interna, bunuri si tehnologie referitoare la arme…

- Compania Hermeus a fost infiintata in 2018, iar inca de la bun inceput si-a propus obiective mari: sa accelereze si sa revolutioneze radical experienta calatoriilor cu avionul. Iar viteza reprezinta variabila principala pe care acestia o au in vedere. Folosindu-se de tot ceea ce au invatat in timpul…

- Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, a acuzat Rusia ca foloseste blocarea exporturilor de cereale din Ucraina ca arma de razboi.„Rusia conduce acest razboi cu o alta arma teribila si puternica: foamea si lipsurile. Prin blocarea porturilor ucrainene, prin distrugerea silozurilor, strazilor…

- Șeful serviciilor de informații militare americane, Scott Berrier, a numit situația din zona de lupta din Ucraina un „impas”, transmite RIA Novosti. „Aș da o astfel de caracteristica: rușii nu inving și ucrainenii nu inving, și sintem intr-o stare de impas”, a spus el. Potrivit acestuia, impasul ar…

- Un armistițiu nu are rost in acest moment, pentru ca ar fi in avantajul Kievului, a spus un inalt diplomat rus la ONU. Comentariile vin in contextul in care secretarul general al Națiunilor Unite se va intalni astazi cu Vladimir Putin la Moscova și este de așteptat ca el sa-și innoiasca apelurile la…