A fost descoperită o altă planetă asemănătoare cu Pământul Astronomii au analizat una dintre exoplanetele cu cele mai extreme condiții cunoscute, WASP-189 b, și au descoperit o atmosfera imparțita pe straturi exact ca a Pamantului. Insa asemanarile se opresc aici, scrie IFL Science. WASP-189 b este o planeta cu masa de doua ori mai mare decat cea a lui Jupiter și temperaturi de mii de grade celsius din cauza apropierii de steaua pe care o orbiteaza. Planeta finalizeaza o orbita completa in doar 2,7 zile, fiind de 20 de ori mai aproape de steaua sa decat este Pamantul de soare. Insa mulțumita acestei orbite extreme, cercetatorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astronomii au analizat una dintre exoplanetele cu cele mai extreme conditii cunoscute, WASP-189 b, si au descoperit o atmosfera impartita pe straturi exact ca a Pamantului. Insa asemanarile se opresc aici, scrie IFL Science. WASP-189 b este o planeta cu masa de doua ori mai mare decat cea a lui Jupiter…

- Cercetatorii au identificat o varianta extrem de virulenta a HIV care a inceput sa circule in Olanda in anii 1990, o descoperire științifica rara care nu ar trebui sa provoace panica, spun ei. Afecteaza in principal barbații gay. Aceasta varianta raspunde intr-adevar la tratamentele existente…

- Astronomii au detectat pentru doar a doua oara în istorie ceea ce pare o luna ce orbiteaza o planeta din afara sistemului nostru solar și, la fel ca prima exoluna descoperita, aceasta are trasaturi foarte diferite de sateliții naturali ce orbiteaza în jurul planetelor din propriul sistem…

- Telescopul spatial Cheops, specializat in detectarea exoplanetelor, le-a permis astronomilor sa observe pentru prima data deformarea unei planete - care seamana cu o minge de rugby - cauzata de efectul de atractie generat de steaua in jurul careia orbiteaza, informeaza AFP. Astronomii dintr-o…

- Astronomii au descoperit o planeta care orbiteaza atat de aproape de steaua ei, incat un an dureaza doar aproximativ opt ore. GJ 367 b, care orbiteaza o stea aflata la 31 de ani lumina distanța de soarele nostru, ar putea ajuta cercetatorii sa descifreze secretele acelor lumi misterioase care orbiteaza…

- O planeta din afara sistemului nostru solar, cu masa cat jumatate din cea a Terrei si unde ziua dureaza mai putin de opt ore, a fost descoperita de cercetatori, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Corpul ceresc, denumit GJ 367 b, este o planeta stancoasa cu…

- Raportul anual intitulat Global nutrition report (GNR), ale carui date provin de la organizatii ca ONU, FAO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura), OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii) si Fondul ONU pentru copii UNICEF consemneaza ca astazi 48% dintre oameni mananca ori…

- Cercetatorii au descoperit un mineral care nu ar trebui sa existe pe suprafața Pamantului, insa a fost gasit in interiorul unui diamant. Mineralul, davemaoit, a fost gasit in interiorul unui diamant dintr-o mina africana. Acesta a fost dezgropat ultima data in urma cu zeci de ani in Botswana,…