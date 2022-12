A fost descoperită în creier „arhiva fricilor”. Unde este localizată A fost descoperita in creier „arhiva fricilor”. Este localizata in cortexul prefrontal și stocheaza amintiri ale evenimentelor traumatice cu mult timp in urma. Acest lucru a fost demonstrat intr-un studiu pe șoareci realizat de Universitatea din California, la Riverside. Rezultatele, publicate in revista Nature Neuroscience, ar putea deschide calea pentru noi terapii de combatere a […] Articolul A fost descoperita in creier „arhiva fricilor”. Unde este localizata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

