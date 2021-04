Stiri pe aceeasi tema

- O banda de traficanti de droguri planifica asasinarea vicepremierului muntenegrean Dritan Abazovic ca razbunare pentru arestarea recenta a mai multor membri ai acesteia. Anuntul a fost facut de catre ministerul de interne de la Podgorita, transmite AFP, citeaza Agerpres.

- Din cercetari, a reieșit ca barbații ar fi cultivat plante de cannabis, in spații special amenajate. In urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 230 de plante de cannabis, 802 grame de cannabis uscat, 700 de lei, ustensile destinate culturilor indoor de cannabis, cum ar fi saci cu ingrașaminte, bidoane…

- Un numar de 13 percheziții domiciliare au avut loc pe raza județului Buzau, la locuințele unor persoane suspectate de savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de risc și efectuare de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fara autorizație. Acțiunea a fost efectuata de…

- O grupare de infractori specializati in trafic de droguri de risc a fost destructurata, miercuri, de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Buzau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzau. Au fost retinute 13 persoane.

- Procurorii si polititii fac, miercuri, 74 de perchezitii in judetele Galati, Braila si Dambovita, la persoane suspectate de trafic de droguri, iar 165 de persoane vor fi audiate. DIICOT anunta ca este una dintre cele mai mari retele de traficanti de droguri din zona. ”La data de 24.03.2021,…

- Doi barbati din Timisoara au fost arestati la domiciliu, fiind cercetati de procurorii DIICOT pentru comercializarea de droguri de risc si mare risc. In urma perchezitiilor facute la locuintele lor, au fost gasite aproximativ patru kilograme de cannabis, informeaza News.ro. "La data de 17.03.2021,…

- Un traficant periculos de droguri din Muntenegru, arestat si trimis in Germania de catre Curtea de Apel Alba Iulia Un traficant de droguri, cetatean muntenegrean stabilit in Romania a fost arestat preventiv si extradat in Germania unde este acuzat ca a facut parte dintr-o grupare infractionala internationala…