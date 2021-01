A fost descoperit un nou simptom timpuriu al COVID-19

Ramona Bădescu, primul interviu după moartea tatălui din cauza COVID-19. „Anul 2020 a fost cel mai urât an din viaţa mea”

Ramona Bădescu este o femeie împlinită. Are 52 de ani şi un băieţel minunat, pe Ignazio, care creşte frumos şi are deja 1 an şi 4 luni. Actriţa… [citeste mai departe]