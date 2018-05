Stiri pe aceeasi tema

- O creatura misterioasa a fost vazuta pe o plaja din Filipine, provocand ingrijorarea localnicilor. Creatura paroasa are o lungime de aproximativ șase metri și a fost adusa de ape pe o plaja din orașul San Antonio. ”Un cutremur se apropie de Oriental Mindoro. Marea creatura este un semn…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade s-a produs marti dimineata in provincia Adiyaman din sud-estul Turciei. Nu s-a produs niciun deces, in schimb, 13 persoane au fost ranite in urma seismului. Cutremurul de mica adancine s-a produs la ora locala 3.34, in districtul Samsat din Adiyaman, din sud-estul…

- Sistemul de transport japonez este cunoscut in lume pentru punctualitatea si superioritatea serviciilor pe care le ofera. In capitala Tokyo, aproape 40 de milioane de pasageri utilizeaza transportul pe cai ferate, zilnic fiind mult mai aglomerate decat alte mijloace de transport, precum autobuzul…

- Localnicii din Santa Fe, Argentina, au intrat in panica, dupa ce creatura ciudata a furat doi caini, un pitbull si un ciobanesc german, din cartierul lor. Oamenii se plang de felul salbatic in care cele doua animale au fost luate din curtea stapanilor.

- UPDATE: 14:15 Din primele imagini, Gabriela Cristea a ales o coafura lejera, cu parul desfacut și ușor ondulat. Machiajul este foarte intens, cu multe nuanțe de negru și de gri, un contrast pentru ochii ei albaștri. Zi emotionanta pentru Gabriela Cristea si sotul ei, Tavi Clonda. Cei iși creștineaza…

- Tragedie in noaptea de Inviere la o biserica din București. Un barbat a facut stop cardio-respirator și s-a prabușit in mulțimea de oameni. Totul s-a intamplat in curtea bisericii de pe aleea Parva, acolo unde un barbat in varsta de 65 de ani a facut stop cardio-respirator. Oamenii au sunat la numarul…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Un „copil unicorn” s-a nascut in Filipine, informeaza dailymail.co.uk. Nhel Jhon Prado sufera de encefalocel, o malformație pe care medicii nu au descoperit-o in timp ce se afla in pantecul mamei sale. Parinții copilului așteapta ca acesta sa fie operat pentru a i se salva viața, insa intervenția a…