A fost descoperit un al treilea monolit metalic aproape identic cu cele din Utah și Piatra Neamț &"Mania&" legata de monoliți a facut înconjorul lumii în ultimele doua saptamâni iar acum a fost descoperit un al treilea bloc metalic, scrie Business Insider.



Situat în vârful Pine Mountain din Atascadero, California, monolitul cu o înalțime de 3 metri a fost descoperit miercuri dimineața, fiind o replica aproape exacta a celor doua gasite în Utah și Piatra Neamț în ultimele doua saptamâni.



Potrivit presei locale, monolitul din California are 3 laturi, la fel ca și cel descoperit în Utah. Însa spre deosebire de primul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O structura metalica monolitica aparuta la sfarșitul lunii noiembrie la Batca Doameni, in Neamț, in apropiere de cetatea dacica Petrodava, a devenit vedeta in presa internaționala, iar apoi a disparut la fel de misterios cum a aparut, scrie News.ro.Structura metalica aparuta peste noapte, pe 27 noiembrie,…

- Monolitul metalic amplasat ilegal pe dealul Batca Doamnei din Piatra Neamt, intr-o zona unde se afla și cetatea dacica Petrodava, a disparut, marți, pe 1 decembrie, la 4 zile de la instalarea sa. Apariția obiectului, precum și dispariția, au facut inconjurul presei internaționale. Povestea este asemanatoare…

- Structura metalica aparuta la sfarsitul lui noiembrie la Batca Doamnei, Piatra Neamt, in apropiere de cetatea dacica Petrodava, a disparut la fel ca cea aparuta in mod misterios in desertul Utah din SUA, scrie presa locala. La 18 noiembrie, intr-un desert din Utah a aparut un misterios monolit din metal.…

- Mai multe publicatii si televiziuni straine semnaleaza existenta unui misterios monolit in Romania, dupa ce structura din metal descoperita in desertul din Utah (SUA) in urma cu doua saptamani a disparut. ABC News a scris: „Monolitul descoperit in Utah a disparut misterios peste noapte, o…

- Un obiect misteriors a aparut undeva in Utah și imediat oamenii s-au gandit la extratereștri și la un film celebru al lui Stanley Kubrick. Ofițerii din cadrul Biroului Aero al Departamentului de Siguranța Publica din Utah zburau cu elicopterul, ajutand Divizia de Resurse salbatice sa numere oi bighorn…

- Primarul municipiului Timișoara a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca a luat decizia de a inchide gradina zoologica din oraș, pana cand aceasta va putea asigura condiții normale pentru animale. Decizia vine dupa ce pe rețelele sociale au aparut imagini revoltatoare cu un caprior.

- Incendiul izbucnit sambata seara, la Spitalul Județean din Piatra Neamț, la secția de Terapie Intensiva COVID, a fost cu flacara deschisa și degajare mare de fum, potrivit ISU Neamț. Inițial, au intervenit cadrele medicale, care au incercat sa stinga incendiul și sa acorde ajutor pacienților, scrie…

- O tornada impresionanta și-a facut apariția in Tulcea. Un localnic din zona satului Tatanir a prins-o in toata splendoarea, in timp ce-și facea fusul. Iata imagini cu fenomenul! Tornada in Tulcea. Localnicii au filmat tot: „Uite, iși face fusul!” O tornada a fost filmata de localnici in Tulcea. Fenomenul…