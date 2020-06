A fost descoperit secretul îmbrățișării perfecte Oamenii de știința au analizat care imbrațișare este cea mai placuta. O echipa de oameni de știința de la Universitatea Japoneza Toho a masurat efectul calmant al imbrațișarilor de puteri diferite asupra bebelușilor. Ei au studiat, de asemenea, diferența reacției la imbrațișarea parinților și a strainilor. Prin controlul ritmului cardiac al copilului și prin utilizarea senzorilor de pre Citeste articolul mai departe pe noi.md…

