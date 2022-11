Stiri pe aceeasi tema

- Moment istoric pentru tratarea bolii Alzheimer: Primul medicament care incetinește distrugerea creierului Lecanemab, primul medicament care incetinește distrugerea creierului in cazul bolii Alzheimer a fost declarat un succes istoric și important, scrie BBC. Descoperirea pune capat unor decenii de eșecuri…

- Ingredientele din doua bauturi ar putea preveni apariția bolii Alzheimer. Ce au descoperit specialiștii Un studiu recent indica faptul ca ingrediente din unele bauturi pot ajuta la prevenirea apariției bolii Alzheimer. Un grup de oameni de stiinta de la Universitatea Tuft din Massachusetts (SUA) a descoperit…

- Cercetatorii spun ca au descoperit modul in care poluarea aerului duce la apariția cancerului, o descoperire care va schimba complet modul in care ințelegem cum apar tumorile, scrie BBC.Echipa de la Institutul Francis Crick din Londra a aratat ca, in loc sa provoace daune, poluarea aerului trezește…