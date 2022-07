Stiri pe aceeasi tema

- O operațiune de amploare a avut loc in Bihor duminica dimineața. Procurorii DIICOT și Poliția Romana au fost descoperit primul laborator de extragere secundara a cocainei din Romania, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Romane. Doi carauși columbieni, un israelian și doi…

- Ministrul de Externe sarb, Nikola Selakovic, va efectua, luni, o vizita in Romania, context in care va fi semnat un Acord guvernamental prin care Guvernul Serbiei va transfera, cu titlu gratuit, Executivului de la Bucuresti dreptul de proprietate asupra cladirii „Luceafarul” din Varset, potrivit unor…

- Fermele de bovine (lapte și carne), in sectorul zootehnic, alaturi de sere și solarii (vegetal) au atras cele mai mari investiții din agribusiness-ul romanesc, in primele patru luni din acest an. Valoarea anunțata a proiectelor se ridica la 300 de milioane de euro, cele mai multe fiind inregistrate…

- Ministerul Dezvoltarii a finalizat repartizarea, pe județe, a fondurilor disponibile prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny” pentru investiții in realizarea, extinderea și modernizarea rețelelor de gaze naturale. Bistrița-Nasaud a primit peste 170,28 milioane lei. Criteriile de selectare…