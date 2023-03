A fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din România FOTO Zeci de percheziții au loc miercuri in Romania și Republica Moldova, la o grupare care fabrica și vinde substanțe anabolizante. La percheziții a fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania. Procurorii DIICOT Iași și polițiștii fac 15 percheziții domiciliare in județele Iași, Bacau, București, Constanța și Sibiu pentru destructurarea unui grup infracțional […] Articolul A fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de percheziții au loc miercuri in Romania și in Republica Moldova. La percheziții a fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania – anunța anchetatorii. S-a aflat ca acțiunea implica derularea a 15 percheziții la noi in țara și a 22 de percheziții domiciliare pe…

- Langa noi: La Iași a fost descoperit primul LABORATOR clandestin de produse care conțin substanțe dopante cu grad mare de risc Primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania a fost descoperit in urma unor perchezitii domiciliare efectuate de procurorii si politistii din Iasi, a informat…

- Primul laborator de produse anabolizante din Romania a fost descoperit la Iasi. Conform DIICOT, au fost facute perchezitii in Bucuresti si in patru judete, dar si in Republica Moldova, pentru destructurarea unei grupari specializate in fabricarea si comercializarea de substante anabolizante in Uniunea…

- Procurorii DIICOT efectueaza 15 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Bacau, București, Constanța, Sibiu și alte 22 pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…

- Procurorii DIICOT efectueaza 15 percheziții domiciliare, pe raza județelor Iași, Bacau, București, Constanța, Sibiu și alte 22 pe teritoriul Republicii Moldova, in vederea destructurarii unui grup infracțional organizat, specializat in fabricarea și comercializarea in spațiul Uniunii Europene de substanțe…

- Ofițerii Departamentului Antifrauda și Conformare al Serviciului Vamal, sub conducerea PCCOCS, in baza grupului comun de investigații format cu EUROPOL, DIICOT, BCCO Iași și cu sprijinul EUROJUST, desfașoara 37 de percheziții in Republica Moldova și Romania, anunța oamenii legii.

- Zeci de percheziții au loc miercuri in Romania și Republica Moldova, la o grupare care fabrica și vinde substanțe anabolizante. La percheziții a fost descoperit primul laborator clandestin de produse anabolizante din Romania.Procurorii DIICOT Iași și polițiștii fac 15 percheziții domiciliare in județele…

- Politistii din Timis au efectuat 12 perchezitii in judetele Timis, Constanta, Brasov, Iasi, Hunedoara si in municipiul Bucuresti, concomitent cu acestea fiind efectuate 13 perchezitii in Republica Moldova intr-un dosar de inselaciune cu criptomonede si spalare de bani, informeaza, joi, IGPR, potrivit…