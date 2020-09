Un nou operator aerian reia zborurile regulate pe ruta Timişoara – Bucureşti

Cel de-al treilea operator aerian reia zborurile regulate care fac posibilă legătura între Timișoara și București. Compania aeriană... The post Un nou operator aerian reia zborurile regulate pe ruta Timişoara – Bucureşti appeared first on Renaşterea… [citeste mai departe]