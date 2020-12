Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin așa au declarat premierul Ludovic Orban și ministrul Transporturilor, Lucian Bode, care, aflați in tranzit spre Suceava, au efectuat și o vizita scurta, vineri, 20 noiembrie, la Centura Bacaului. Constructorul a anunțat ca obiectivul se afla la un grad de execuție de aproape 90%, iar pana…

- Primii kilometri de autostrada din Moldova vor fi dați in folosința la inceputul lunii decembrie. 16 km din cei 31 ai centurii Bacaului, finalizați inainte de termen Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat, vineri, la Bacau, ca autostrada de centura a orasului va fi data in folosinta in cateva zile…

- Deputatul Lucian Șova, fost ministru al Transporturilor, crede ca Centura Bacaului nu va putea data in trafic pana la finalul acestui an. El a reacționat, pe Facebook, dupa ce ministrul Lucian Bode a susținut ca, dupa brațul de vest, și brațul de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Trei loturi de autostrada cu o lungime totala de 43 de kilometri pot fi deschise circulației pana la finalul anului, a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. Este vorba despre Lotul 1 al Autostrazii A10 Sebeș –Turda cu o lungime de 17 kilometri, alți 16 kilometri…

- Comisia Europeana a aprobat luni proiectul major de infrastructura rutiera „Varianta de ocolire Bacau”, cu o valoare totala de 968,781 milioane de lei, a anuntat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pe pagina sa de Facebook.

- Comisia Europeana a aprobat proiectul de infrastructura rutiera din Bacau Foto: Arhiva. Comisia Europeana a aprobat proiectul de infrastructura rutiera, varianta de ocolire Bacau, cu o valoare totala de aproape 970 de milioane de lei - a anunțat ministrul transporturilor Lucian Bode pe pagina…

- Romania ar putea avea 700 de kilometri noi de autostrada și 300 de kilometri noi de drum expres pana in 2024, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, in cadrul videoconferinței „Rolnvest”....

- Contractul pentru realizarea celor 13,5 kilometri care vor face legatura intre Nusfalau si Suplacu de Barcau a fost semnat sambata, amtreprenor fiind NUROL INSAAT VE TICARET A.S. Contractul in valoare de 384.138.887,89 lei fara TVA si este finantat din fonduri europene nerambursabile, transmite CNAIR.…