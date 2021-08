Stiri pe aceeasi tema

- Medicul militar Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-COVID-19, spune, la Digi 24, ca nu se pune problema vaccinarii obligatorii in Romania a angajaților din anumite domenii. Gheorghița insista insa ca in aceasta perioada, in care varianta Delta este pe cale sa devina dominanta…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a deschis miercuri, circulatia pe ultimul segment al Centurii municipiului Bacau, bratul nordic cu o lungime de trei kilometri.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, miercuri, receptia la terminarea lucrarilor si pentru bratul nordic, legatura cu Piatra Neamt, al variantei ocolitoare a municipiului Bacau. Circulatia a fost deschisa si pe acest tronson, dupa ce precedentele sectoare…

- Circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone este interzisa, in perioada 1 iulie - 31 august 2021, in zilele de vineri, sambata si duminica, pe A2 Bucuresti-Constanta, DN 39 Agigea-Mangalia si DN 22C Murfatlar-Cernavoda. Potrivit unui comunicat al Companiei Nationale…

- Vesti foarte proaste despre finalizarea primului tronson al Drumului Expres Craiova-Pitesti. Reprezentantul firmei italiene, Tirenna Scavi , care se ocupa de lucrari, a anuntat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca termenul de finalizare a lucrarilor la tronsonul I al Drumului Expres Craiova-Pitesti…

- ■ “Inca ne rugam de cei de la Piatra Neamț sa ne dea un exemplar din contractul de sponsorizare”, a afirmat recent Florin Hozoc ■ acesta a donat un aparat pentru colectare de plasma si a furnizat gratuit kiturile de recoltare ■ dupa un an de la gestul generos nu a primit contractul de sponsorizare […]…

- Secretarul de stat in Ministerul Finanțelor, Alin Chițu, susține ca actuala impozitare a proprietaților in Romania este invechita și ca e nevoie de modificari fiscale. Practic, el dorește creșterea impozitelor doar ca in acest moment e aproape imposibil pentru ca premierul Florin Cițu și Alexandru Nazare,…

- Sunt 52.121 nemțeni care s-au vaccinat de la inceputul campaniei, in 4 ianuarie și pana pe 7 mai, potrivit ultimelor date transmise de prefectul George Lazar. Dintre acestea, 35.430 de persoane au primit și a doua doza, ceea ce inseamna aproximativ 7% dintre nemțeni vaccinați complet. Ritmul de vaccinare…