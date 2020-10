La Senat a fost inregistrata vineri, 2 octombrie, o propunere legislativa pentru stabilirea datei alegerilor parlamantare. Data propusa este 14 martie 2021. Initiatorul este deputatul independent Adrian Dohotaru, fost membru USR. Pe 29 septembrie, judecatorii Curții Constituționale au respins sesizarea președintelui Klaus Iohannis și au decis ca legea care prevede ca Parlamentul stabilește data alegerilor […] The post A fost depus proiectul de lege pentru data alegerilor parlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .