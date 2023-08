Stiri pe aceeasi tema

- Copil de 15 ani, autorul amenințarilor cu bomba la Curtea de Apel Alba Iulia și alte instituții din țara. A fost prins de DIICOT Un copil de 15 ani este autorul unor amenințari cu bomba care au pus pe jar autoritațile din Romania in ultimele saptamani. Curtea de Apel Alba Iulia a fost una dintre instituțiile…

- La doar cateva zile dupa ce au fost amenințari cu bomba la mai multe instanțe și spitale din București, in cursul zilei de azi, astfel de mesaje au fost trimise pe mail, la toate ministerele din București. Ce masuri au fost luate de autoritați.

- Romania a trimis, marti, in Insula Corsica un modul specializat de stins incendii de padure, cu 20 de pompieri din cadrul inspectoratelor pentru situatii de urgenta. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), deplasarea pompierilor salvatori se realizeaza…

- Astazi s-a stins din viața Dan Matei Agathon, cel pe care noi il consideram cel mai bun ministru al Turismului din ultimii 33 de ani. Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) regreta dispariția unui om care s-a dovedit a fi, in timp, un vizionar care a pus interesul industriei turismului din…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) reclama ca o propunere legislativa depusa la Senat creeaza premisele ca interesul profesional sa devina subjugat de interesul capitalului și ataca decisiv independența exercitarii profesiei, profesionalismul…

- 40 de pompieri și opt autospeciale ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au pornit joi spre Grecia, in cadrul unui program care are in vedere consolidarea rezilienței autoritaților elene in gestionarea incendiilor. Potrivit unui comunicat al IGSU, scopul programului vizeaza reducerea…

- 15 Iunie 2023 Comunicat de presa privind inceperea derularii proiectului „Creșterea competitivitații societații IZA SRL prin achiziția de echipamente performante” Societatea SC IZA S.R.L., identificata prin CUI 7690919, numar de ordine in Registrul Comertului J39/495/1995, cu sediul in Mun. Focșani,…