Stiri pe aceeasi tema

- O rețea infracționala, banuita de falsificarea și distribuirea unor certificate medicale false, care atesta rezultate negative la testarea COVID-19, a fost destructurata de Biroul de Investigații Criminale din Baia Mare. Ancheta a inceputul luna trecuta cand polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire…

- Zece copii Yanomami au murit din Covid-19 in ianuarie, alimentand temerile cu privire la impactul disproporționat pe care il are coronavirusul asupra comunitaților indigene vulnerabile din Amazonul brazilian, relateaza The Guardian. „Este foarte ingrijorator faptul ca atat de mulți copii au murit in…

- A fost inceputa o ancheta epidemiologica dupa ce tineri au fost confirmați cu tulpina britanica de coronavirus. Direcția de Sanatate Publica Botoșani a deschis luni o ancheta epidemiologica in județ. Epidemiologii au prelevat mai multe probe de la contacții acestora. Cei trei tineri au plecat in Germania.…

- Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti a decis extinderea anchetei epidemiologice la școala din Sectorul 2 al Capitalei, unde au fost depistate cazuri de infectare cu noua tulpina de coronavirus. Ministrul Sanatații a anunțat ca au mai fost recoltate inca 11 probe.

- Copiii infectați cu COVID-19, inclusiv cei asimptomaci, pot ramane cu sechele pulmonare, atrag atentia medicii de la Spitalul de Pneumoftiziologie din Sibiu. Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu va demara un program de consultații pentru micii pacienți care au trecut prin aceasta boala. Evaluarea consta in…

- Prefectul Judetului Arad, Gheorghe Stoian, a fost testat pozitiv la virusul SARS-CoV-2, anunța ISU Arad. „Prefectul Judetului Arad, Gheorghe Stoian, a fost testat astazi (joi - n.r.) pozitiv la virusul SARS-CoV-2”, anunța ISU Arad. Citește și: Ludovic Orban ramane președintele Camerei…

- Alexandru Rafila, reprezentant al Romaniai la OMS și cel care a deschis lista PSD pentru Camera Deputaților in București, se afla in izolare, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv cu noul coronavirus. ”Profesorul Rafila este in izolare. Ne-a anunțat ca un membru al familiei a fost testat pozitiv cu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a afirmat, miercuri seara, ca ar fi nevoie de ”anchete realiste” la fiecare caz pozitiv, insa autoritatile sunt ”la mana” bolnavilor, care pot sa declare toate persoanele cu care au intrat in contact sau nu.