- Șefa DSP Dolj, Valeria Andreescu, a fost testata pozitiv cu coronavirus, deși i-au fost administrate ambele doze de vaccin anti-Covid de la Pfizer. In aceeași situație mai este și o alta angajata a instituției, scrie Gazeta de Sud. Cele 2 au facut rapelul in data de 26 ianuarie, iar pe data de 29 ianuarie…

- Noua Zeelanda a avut, spun experții OMS, una dintre cele mai agresive reacții in fața COVID-19, deși – sau, poate, tocmai din acest motiv – țara este departe de a avea un sistem de sanatate pus la punct in fața unei pandemii. In timp ce alte țari au mers pe varianta introducerii de restricții pentru…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu spune ca aproximativ 50% din angajații din invatamantul preuniversitar sunt dispuși sa se vaccineze anti-coronavirus. Procentul anagajaților din invatamantul preuniversitar care și-au exprimat intenția de a se vaccina este de 60%. „Noi am initiat o interogare a intregului…

- Realizatorul Antena 3 Radu Tudor considera ca debutul valului 2 al vaccinarii anti-COVID19 ar trebui sa aduca in atenția opiniei publice cat mai multe exemple de oameni de stat, demnitari care se vaccineaza. Astfel, el lanseaza o intrebare pentru liderii politici: „cand și unde se vaccineaza primii…

- „Am putea redeschide scoala in siguranta la sfarsitul lui martie – inceputul lui aprilie, cand incepem a treia etapa de vaccinare. Cam asta este perioada in care noi estimam inceperea vaccinarii impotriva COVID-19 in etapa a treia, deci atunci vom fi terminat deja etapa a doua de vaccinare, adresata…

- – Pacienții vindecați de COVID-19 pot beneficia gratuit de un pachet de servicii, la nivel național, in policlinicile Rețelei – Inca de la inceputul pandemiei,Rețeaua de sanatate REGINA MARIA a depus eforturi fara precedent pentru reducerea riscului de infecție cu COVID-19 și a venit in sprijinul pacienților…

- Deputatul PSD Florin Buicu, presedintele Comisiei pentru Sanatate din Camera Deputatilor, a vorbit, in exclusivitate despre legea vaccinarii si necesitatea ca ea sa fie adoptata de viitorul Parlament.