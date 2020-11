A fost deblocat contractul de reconstrucție a podului feroviar de la Grădiștea Dupa mai bine de 15 ani de la momentul la care podul de la Gradiștea s-a prabușit, contractul de reconstrucție a noului pod pentru redeschiderea circulației pe linia de calea ferata București-Giurgiu, în dreptul localitații Gradiștea, a fost deblocat, anunța Ionel Scrioșteanu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Compania cu capital austriac Porr Construct este singura care a depus oferta la licitația ce are ca scop refacerea podului de la Gradiștea. Oferta este de 472 milioane lei, fara TVA.



Podul de la Gradiștea s-a prabușit în 2005 din cauza viiturilor

Sursa articol: hotnews.ro

