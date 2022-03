A fost cutremur noaptea trecuta in zona Vrancea. Ce magnitudine a avut si unde a fost inregistrat epicentrul

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3.2 ml pe scara Richter s a produs marti, 22 februarie, la ora locala 15:46, in zona seismica Vrancea, Vrancea, la adancimea de 79.40km. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s a produs in apropierea oraselor 88km S de Bacau,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.0 ml pe scara Richter s a produs luni, 14 februarie, la ora locala 23.21, in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 123 km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul s a produs in apropierea oraselor 66km NE de Ploiesti,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, la ora locala 2:11, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 103…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc in noaptea de sambata spre duminica la ora 23.51 in județul Vrancea. Acesta a avut magnitudinea…

- In ziua de 30 Decembrie 2021, la ora 19:45:35 ora locala a Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adancimea de 127km.Potrivit informatiilor oferite de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP, cutremurul s…

- Un cutremur cu magnitudinea 4 s-a produs joi dupa amiaza in zona Vrancea. Alt cutremur a avut loc joi dimineața in Ialomița. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunța ca joi, la ora 14:57:00 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea, un…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 a avut loc in aceasta dupa amiaza in Romania. Potrivit informatiilor oferite de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP, in ziua de 30.12.2021, ora 14:56:58 ora Romaniei , s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in aceasta dimineata, la ora locala 2:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP , seismul, cu intensitatea II, a avut loc la o adancime de 103 kilometri in apropierea…