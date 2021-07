Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), luni dimineața, la ora 03:09, un cutremur cu magnitudinea de 4,1 a avut loc in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Cutremur in aceasta dimineața Cutremurul a avut loc la o adancime de 112…

- Un cutremur mediu, cu magnitudinea ml 4,3 s-a produs ieri dupa-amiaza, la ora locala 14:20, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la o adancime de 133 de kilometri, in apropierea…

- O mișcare telurica a avut loc in Romania, in dimineața acestei a treia zi din saptamana. Seismul din 30 iunie a fost inregistrat la ora 09 și 46 de minute și s-a produs in zona seismica Vrancea – județul Buzau, din cate a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.…

- S-a cutremurat pamantul, in Romania, in cursul dimineții de miercuri, 23 iunie. Seismul a avut 3,3 grade pe scara Richter. Și s-a produs la ora 03:29 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la adancimea de 78 de kilometri, din cate reiese din datele facute publice de Institutul National de Cercetare…

- Un cutremur s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, in Romania. Seismul a fost resimtit si in Bucuresti. ”In ziua de 26.05.2021, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.7, la adancimea de 131 km”, a transmis Institutul…

- Un cutremur slab a avut loc duminica dimineața in zona seismica Vrancea, potrivit infp.ro. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului transmite ca sismul a fost inregistrat duminica, 9 mai, la ora 03:15:29, in zona seismica Vrancea, Buzau. Cutremurul a avut magnitudinea de…