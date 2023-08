Cutremur, marți dimineața, in Romania. Din primele informații facute publice de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul din dimineața zilei de 15 august a avut loc la ora 05:03, in zona seismica Vrancea, Buzau. A fost un cutremur slab, de 3,5 grade pe Richter, ce s-a produs la adancimea de 129.9 […] The post A fost cutremur, marți dimineața, in Romania. Ce magnitudine a avut first appeared on Ziarul National .