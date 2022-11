Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs, luni, in judetul Vrancea. Seismul a fost la ora 10.02 in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul a avut loc la adancimea de 127 km, scrie Mediafax. Fii…

- „Oricand un cutremur poate sa apara. Cum a aparut cutremurul astazi de 5,4 (...) Oricand putem avea un cutremur de 5,5, de 6, de 6,5 si unul de 7. Clar ca aparitia unui cutremur nu este predictibila. Din cauza asta trebuie sa fim tot timpul pregatiti. Nu stim cand poate sa apara un cutremur. Nimeni…

- Un nou cutremur a fost inregistrat in Romania, miercuri dimineața. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a publicat informații despre seismul care s-a produs la ora locala 6:22, la o adancime de 108 kilometri, in zona seismica Vrancea.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul a avut loc la ora 0:12 la adancimea de 77 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase:…

- Un cutremur insemnat s-a inregistrat in aceasta seara in Romania, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.In ziua de 18.09.2022, 20:55:20 (ora Romaniei), s-a produs in Muntenia, Dambovița un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.2, la adancimea de 45.434 km. Seismul…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs ieri dimineata, la ora locala 5:50, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) si preluate de Agerpres. Seismul a avut intensitate II si…

