A fost cutremur in Vrancea. Magnitudinea inregistrata de seismografe si distanta de la epicentru la marile orase ale tarii

- Cutremur in Romania azi-noapte! S-a simțit și in București. Cutremur cu magnitudinea 3,4 in zona seismica Vrancea, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). In ziua de 19 noiembrie, la ora 04:02:46 s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu…

- Un cutremur cu magnitudine 3,1 s-a produs marți in judetul Vrancea, potrivit Mediafax. Seismul a fost la ora 11:42 la adancimea de 136 kilometri. Citește și: Mihai Tudose: Au mers Pic și Poc in inspecție prin spitale. Ce naiba au verificat ei? Cutremurul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter a avut loc marți, in județul Buzau, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 pe scara Richter a avut loc marți, in județul Buzau, in zona…

- Doua cutremure cu magnitudinea de 3,5 și 2,3 pe scara Richter au avut loc in noaptea de sambata spre duminica in județul Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDPF).Vezi și: Andi Moisescu are Covid-19. Acum cateva zile soția lui, Olivia…

- Un cutremur cu magnitudinea ML 3.5 a fost inregistrat in judetul Buzau Zona seismica Vrancea, la ora 02:36, la 144 kilometri adancime. Specialistii au localizat cutremurul la intersectia coordonatelor 45.64 N ; 26.55 E.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul…

- Cutremur de magnitudine 3.4 in judetul BuzauUn cutremur cu magnitudinea 3.4 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului la ora 03.25 ora locala a Romaniei , in judetul Buzau. Seismul a fost localizat la 143 kilometri adancime la coordonatele…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter a avut loc joi, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Mediafax.CITEȘTE ȘI: Testul care te ajuta sa iți dai seama daca suferi de o boala la plamani: Implica…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 s-a produs luni in județul Vrancea. Este al doilea seism produs luni in zona seismica Vrancea, anunța MEDIAFAX.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 17:19, in județul Vrancea, la adancimea de 85 kilometri.…