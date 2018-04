A fost cutremur in Romania. Unde a fost localizat epicentrul si care a fost magnitudinea

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,4 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in judetul Vrancea. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 18.15, iar epicentrul a fost localizat la o adancime de 126 km. ...

- UPDATE: Un cutremur cu magnitudine 2.3 s-a inregistrat si in zona Vrancea, pe 8 aprilie, anunta INFP. Cutremurul a avut loc la o adancime de 130,9 de kilometri, in apropierea urmatoarelor orase: Sinaia (41 kilometri), Ploiesti (58 kilometri), Covasna (54 kilometri) si Buzau (63 kilometri).Cel…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in judetul Buzau.Seismul a avut loc la ora 02.22, la o adancime de 124 de kilometri, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, relateaza news.ro Cel mai puternic cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de moment 4,7 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. In urma cu puțin timp, in zona seismica Vrancea s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4.7 pe…

- Peste 50.750 de imobile au fost vandute in februarie, la nivel national, reiese din datele centralizate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), publicate vineri, informeaza AGERPRES . Statistica arata ca, in intervalul mentionat, in Romania, numarul caselor, terenurilor si…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dimineata in Romania. Potrivit Institului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 10.07 in judetul Vrancea. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 111,8 km, iar cea mai apropiata localitate este Nereju. Sursa…

- Pe fondul scaderii numarului de donatori, anul trecut, și programul de transplant de cornee de la Spitalul Militar Central din Capitala a fost accesibil unui numar mai mic de pacienți, fața de anul 2016. 45 de transplanturi de cornee s-au efectuat, pe parcursul anului trecut, la Secția Clinica Oftalmologie…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Buzau. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 15.15, epicentrul fiind localizat la o adancime de 141 km. Specialistii au stabilit ca epicentrul a fost localizat la…