- Cutremur cu magnitudinea 3 in Romania, sambata dimineața. Unde a fost resimțit Un cutremur cu magnitudinea 3, s-a produs, sambata, dimineata, la ora locala 03:04, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un cutremur a avut loc in zona Vrancea, miercuri, la ora 12:12:57 (ora locala a Romaniei), avand o magnitudinea ml 3.7, la adancimea de 140.0 km, transmite INFP. Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 43km V de Focsani, 64km N de Buzau, 68km E de Sfantu-Gheorghe, 80km E de Brasov, 97km…

- Cutremur de 4.2 pe scara Richter, in Romania: Seismul a fost resimțit in mai multe orașe Cutremur de 4,2 pe scara Richter, in Romania: Seismul a fost resimțit in mai multe orașe Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc in noaptea de luni spre…

- Un nou seism puternic a afectat Oltenia luni dimineata. Un cutremur cu magnitudne 4,1 s-a produs sambata si in zona Vrancea. Cutremurul a fost urmat de o replica de 2,8 grade, la ora 08:59, la adancimea de 15 km. In ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur…

- Romania a fost „zguduita” de un cutremur puternic! In ce zona din țara s-a produs seismul, dar și ce magnitudine a inregistrat. A fost resimțit in mai multe orașe. Cele mai noi detalii.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs, in aceasta seara, in județul Arad, fiind resimtit in mai multe orase din tara, intre care și municipiul Dej. Potrivit primelor date ale Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc la ora 20:26:52 (ora locala…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța un cutremur cu magnitudine insemnata luni dimineața, in ziua de 29 Mai 2023, la ora 06:25:28, ora locala a Romaniei).

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța un cutremur cu magnitudine insemnata miercuri dimineața, in ziua de 17.06.2023, la 04:26:42 (ora locala a Romaniei).