Stiri pe aceeasi tema

- S-a produs un nou cutremur in Romania, conform informațiilor oferite de Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs joi, in jurul pranzului, in zona seismica Vrancea și a avut magnitudinea 2,9 pe scara Richter.

- Conform Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP), un cutremur cu magnitudinea 3,7 pe scara Richter s-a produs luni dupa-amiaza in judetul Buzau, la ora locala...

- Pe 14 octombrie 1802, in Romania avea loc cel mai mare cutremur inregistrat vreodata, situat undeva intre 7,9 și 8,2 grade pe scara Richter. Bucureștiul era distrus aproape in totalitate, iar unda de șoc ajungea pana la Moscova, Sankt Petersburg sau Constantinopol. Cronicarii noteaza ca ”s-au desfacut…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,8 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta noapte in Romania. Potrivit specialistilor de la Institutul National pentru Fizica Pamantului, epicentrul a fost localizat in judetul Calarasi la o adancime de 16 km. Seismul a avut loc la ora 1.59, epicentrul fiind localizat…

- Un cutremur a avut loc in aceasta dimineata in Bulgaria, in apropiere de Varna. Potrivit specialistilor seismul a avut o magnitudine de 3,2 grade pe scara Richter. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 3 km, la o distanta de 3 km de Provadiya, 38 km de Varna si 178 km de Bucuresti. ...

- Un cutremur cu magnitudinea 3.4 pe Richter a avut loc, joi, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri. Seismul s-a inregistrat la ora 14.44. Un alt cutremur, cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter, a avut loc joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,9 grade pe scara Richter a avut loc, joi, la ora 03.45, in Marea Neagra, potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a inregistrat la o adancime de 27 de kilometri. Un cutremur cu magnitudinea 5, revizuit…

- Potrivit declarațiilor facute de profesorul Gheorghe Marmureanu, viitorul cutremur devastator care se va inregistra in țara noastra va fi unul de adancime. Mai mult, seismul va fi asemanator celui produs in 1802, care a avut o magnitudine de 8 grade pe scara Richter. Cu toate ca este posibil sa aiba…