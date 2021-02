A fost cutremur in Romania. Cel mai puternic din acest an Un cutremur cu magnitudinea de 4.2 a fost inregistrat la orele 23.13, in judetul Buzau, la adancimea de 126 kilometri. Seismul de intensitate II a avut loc la adancimea de 126 kilometri. Cutremurul s a produs 69 km E de Brasov, 77 km NE de Ploiesti, 116 km S de Bacau, 121 km V de Braila, 122 km V de Galati, 129 km N de Bucuresti, 150 km NE de Pitesti, 183 km E de Sibiu, si 197 km SV de Iasi.Acesta este cel mai puternic din anul 2021.Un cutremur cu aceeasi manbitudine a avut loc la 30 octombrie a ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

