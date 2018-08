A fost cutremur in Romania. Ce magnitudine au inregistrat seismografele si unde a fost localizat epicentrul

Stiri pe aceeasi tema

- Un seism de magnitudine 3.4 a avut loc, in judetul Buzau, cu cateva minute inainte de ora 22.00, la 116 kilometri adancime.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean epicentrul a fost localizat la coordonatele 45.45 N ; 26.36 E, la 115 km N de Bucuresti, 50 km NV de Buzau si 6 km SV de Gura Teghii.Institutul…

- Potrivit Institutului Național de Fizica Pamantului (INFP), doua cutremure s-au produs azi noapte in Romania. Primul cutremur s-a produs la 00.57, in județul Buzau, cu magnitudine 2,4 pe scara Richter, la o adancime de 125 de kilometri. Al doilea seism s-a produs in Vrancea, la o adancime 108 kilometri…

- Un lant de sapte cutremure au avut loc in ultimele zile in Romania, zona Vrancea fiind parca tot mai activa.Ultimul dintre acestea a avut loc, in aceasta noapte, la ora 23.40, in judetul Vrancea, la 97 kilometri adancime.Tot ieri au mai avut loc alte doua seisme, unul in judetul Braila, de magnitudine…

- Un cutremur de magnitudine 2.4 a avut loc, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, la ora 20.47, la 63 kilometri adancime, in judetul Vrancea. Conform aceleiasi surse epicentrul a fost localizat la coordonatele lat 45.78; lon 26.73 in zona Valea Neagra Paltin…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania sambata seara, in zona seismica Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, acesta a avut loc la ora 20:47.

- Un seism de magnitudine ML 3.7 a fost inregistrat in acesta noapte, in judetul Buzau, la 128 kilometri adancime, la ora 02.05. Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a avut epicentrul la coordonatele 45.53 N ; 26.41 E, la 124 km N de Bucuresti, 54 km NV de Buzau si 5 km N de Gura…

- Un cutremur de magnitudine 2.9 a avut loc, in aceasta noapte, la ora 23.00, in judetul Vrancea, la 106 kilometri adancime. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a fost localizat la coordonatele 45.69 N ; 26.55 E, la 144 km N de Bucuresti, 49 km V de…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, luni dupa-amiaza. Acesta este al patrulea seism inregistrat in țara noastra in decursul a mai puțin de cinci zile. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP) transmite ca, luni la ora 16.42, un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade…