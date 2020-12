A fost cutremur in Romania. Al treilea in cateva ore Un cutremur cu magnitudinea de 3.4 grade a fost inregistrat, la ora 20:54, in Zona seismica Vrancea judetul Buzau.Cutremurul s a produs la 50 km NE de Ploiesti, 61 km SE de Brasov, 104 km N de Bucuresti, 125 km NE de Pitesti, 134 km V de Braila, 139 km V de Galati, 142 km S de Bacau, si 224 km SV de Iasi.Acesta a fost al treilea cutremur inregistrat ieri.Primul a avut loc la ora 04.01 si a fost avut magnitudinea de 2.2 grade, iar cel de al doilea de magnitudine 2.7 a fost la ora 16.33. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

