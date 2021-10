A fost cutremur in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea. Ce magnitudine a avut

Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 03 Octombrie 2021 la ora 22:22:42 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 116km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 65km E de Brșov, 76km NE de Ploiești, 117km S de Bacau, 125km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 s-a produs sambata dimineața in județul Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc sambata dimineața la ora 5.53 și a avut magnitudinea de 3,2, informeaza Mediafax. Acesta s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 a avut loc vineri dimineața in județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 9.17 in zona seismica Vrancea, in județul Buzau. Acesta a avut magnitudinea de 3,1 și s-a produs…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 145 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, miercuri, producerea unui cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Buzau. "In ziua de 01.09.2021, la ora 13:32:11 (ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs, miercuri, in judetul Buzau, la adancimea de 145 de kilometri. Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunta, miercuri, producerea unui cutremur cu magnitudinea 4,2 in judetul Buzau. „In ziua de 01.09.2021,…

- Trei cutremure, cu magnitudini intre 2,5 si 2,9 pe Richter, s-au produs miercuri dimineata in judetele Buzau si Vrancea, intr-un interval de 30 de minute, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Conform sursei citate, primul…

- In ziua de 17 Iulie 2021, la ora 20:15:40 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.6, la adancimea de 145km. Intensitate: I Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brașov, 84km NE de Ploiești,…

- Luni, la ora 03:09:28, s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4,1, la adancimea de 112km, anunța INCDFP. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 70km E de Brasov, 77km NE de Ploiesti, 116km S de Bacau, 120km V de Braila, 121km V de Galati,…