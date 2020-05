A fost creată o hartă în culori a suprafeței planetei Mercur Agenția spațiala a prezentat un videoclip "hipnotic" al unei planete care se rotește, cu o imprimare incredibila pe suprafața. Aceasta este harta in culori a suprafeței planetei Mercur. Videoclipul fascinant a aparut pe pagina oficiala a NASA din Instagram. In același timp, harta a fost creata cu ajutorul unui mozaic alcatuit din mii de seturi de imagini obținute de camera cu unghi larg a navei sp Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

